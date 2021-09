L'après Angela Merkel, un casse-tête pour la classe politique allemande

Lors des dernières élections, il avait fallu à Angela Merkel presque quatre mois pour former un gouvernement. Alors, justement, d'une certaine manière, c'est peut-être la chancelière qui a gagné encore ce dimanche soir parce qu'après son mandat de seize ans, elle va faire du rab. Et c'est peut-être elle qui représentera l'Allemagne dans le prochain sommet européen. Angela Merkel rêve de grâce matinée et de lecture. Elle a d'ailleurs ajouté cette phrase délicate "Mes paupières sont un peu plus lourdes qu'avant". On peut entre autres traduire cela comme l'usure du pouvoir.