L’attaque de Kaboul, la plus meurtrière pour l’armée américaine en Afghanistan en 10 ans

Le 6 août 2011, un hélicoptère Chinook avait été abattu par des talibans dans la province de Wardak, au sud-ouest de Kaboul, tuant 30 militaires américains, sept soldats et un interprète afghans. Avant cela, l'événement le plus meurtrier du conflit pour la coalition remontait au 28 juin 2005, quand 16 militaires américains avaient été tués dans la chute d'un autre Chinook, ouché par une roquette tirée par des talibans dans la province orientale de Kunar.

Les larmes aux yeux, Joe Biden a rendu hommage jeudi soir aux soldats tués, "des héros engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d’autres vies". Cet attentat ne remet pas en question les opérations d’évacuations qui se poursuivent, selon le président, pas plus que le retrait américain d’Afghanistan, fixé au 31 août. La guerre la plus longue de l’histoire des États-Unis a coûté la vie à plus de 1900 soldats américains, tombés au combat.