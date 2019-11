L'Australie ravagée par les feux

Ces dernières années, l'Australie est devenue un pays en proie aux sécheresses et aux incendies. Avec plus d'une centaine de départs de feux, les sapeurs-pompiers semblent impuissants face à l'ampleur des incendies. Près de 1 300 pompiers sont déployés sur place avec des avions bombardiers d'eau. Une situation inédite qui nécessite des renforts en provenance de tout le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.