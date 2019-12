L'Australie toujours ravagée par des incendies géants

Depuis trois mois, les pompiers australiens tentent de maîtriser les violents incendies qui dévorent la région au nord de Sydney. Mais les brasiers semblent se multiplier sans fin. Des températures à plus 40°C sont annoncées à partir de mardi, avec des vents puissants qui vont une fois de plus pousser les incendies et compliquer le travail des soldats du feu, déjà débordés.

