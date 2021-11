L'automne au Québec : cinquante nuances de rouge

La période de l'apogée ne dure que quelques jours au Québec. Les arbres se parent de leurs couleurs les plus vives avant de se mettre à nu et d'affronter l'hiver. Pour les Québécois, une promenade dans l'une de ces forêts, comme sur l'Île-d'Orléans, est un incontournable de l'automne. À Trois-Rivières, c'est du ciel que les couleurs d'automne s'observent le mieux. Lorsqu’à perte de vue, le vert, le jaune, le rouge et l'orange entrent en concurrence. Alain Priem est un ancien pilote de Mirage 2000 dans l'armée française. Depuis 20 ans, il propose des survols en toute saison de ces hectares de forêts qui recouvrent l'immense territoire québécois et son demi-million de lacs.