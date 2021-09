L’autoroute des déchets en Belgique

Mi-juillet, de violentes inondations ont frappé la Belgique, et notamment la région de Liège. Les dégâts sont considérables et l’évacuation des déchets devient vite ingérable. Les déchetteries sont pleines en quelques heures.

En y regardant de plus près, on peut deviner le quotidien des sinistrés à travers la banalité des objets stockés ici. Mais la vie a repris son cours. À deux pas de l’autoroute, ce matin, ils ont joué au foot, comme tous les dimanches. Le spectacle est peu ragoûtant, les habitants craignent surtout que les déchets ne partent plus jamais. D’autant que dans les quartiers et les villages frappés par les inondations, les tonnes de déchets continuent de s’amonceler sur les trottoirs ou les bords de route.