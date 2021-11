L’Autriche peine à convaincre sa population de se faire vacciner contre le Covid

Loin de Vienne, loin de la ville, c'est dans l'Autriche rurale que le défi de la vaccination est le plus important. À peine plus d'une personne sur deux est vaccinée. Alors tant pis pour les traditions dans ce pays très catholique, les centres de vaccination ouvriront même le dimanche. “Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on peut venir facilement en voiture. Le week-end, tout le monde a le temps”. Malgré cet effort, seulement une personne sur dix vient pour une première injection dans ce centre. Nous ne rencontrons que des candidats à la 3ème dose pour qui, quoi que le gouvernement fasse, il est impossible de convaincre les réticents au vaccin. “Ils refusent, car ils ont peur de graves effets secondaires. Mais ils n'écoutent pas la science”.

Près de 2 millions d’Autrichiens ne sont toujours pas vaccinés. Nous retrouvons dimanche retrouvons Dima chez lui après sa course du soir. Comme beaucoup de ses compatriotes et à l’inverse des ménages français, il n’a aucun médicament chez lui. “Nous n’avons pas besoin, on a des compléments alimentaires, de la vitamine D. Ça nous suffit !”, dit-il. Ce coach santé n'est pas complotiste ni d’extrême droite. Mais comme beaucoup d'Autrichiens, il tient à son libre-arbitre, surtout en matière de santé. “Chacun doit pouvoir décider ce qu'il accepte dans son organisme. Je suis persuadé que le corps est un temple. C'est ce que j’essaie de transmettre à mes patients”. Même quand la vaccination deviendra obligatoire au 1er février, lui et sa famille tenteront de l'éviter, assure-t-il.