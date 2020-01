L'édito Aphatie : "On voit que les ministres ne se précipitent pas pour évoquer la situation de Carlos Ghosn, pour évoquer sa sortie du Japon"

Effectivement, Carlos Ghosn embarrasse l'exécutif. Non pas parce que le gouvernement est associé à ce qu'on lui reproche, mais parce qu'il est français. En ayant été à la tête de Renault, dont l'État français est un actionnaire important, Carlos Ghosn a représenté pendant 20 ans l'excellence patronale. Donc, dans l'image et dans l'esprit public, quelque chose allie le gouvernement à l'action de ce dernier. Comment interpréter plus exactement cet embarras que ressent l'exécutif vis-à-vis de cette affaire ?



