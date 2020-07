VIDÉO - L’Egypte, en guerre contre ses TikTokeuses

La sentence est tombée lundi 27 juillet. L’étudiante de 20 ans à l’université du Caire, suivie par 1,3 millions de personne sur TikTok, est condamnée à deux ans d’emprisonnement et une amende de 300.000 livres égyptienne (environ 16.000 euros) pour "violation des valeurs morales et familiales".

Ce jour-là, elles sont cinq jeunes influenceuses, arrêtées entre avril et mai, à écoper de la même sentence. Dans le lot, la plus connue d'entre elles, Mawada al-Adham, 22 ans, suivie par 2 millions de personne, s’amusait à parodier des chansons populaires. Pour les trois autres, dont le nom n'a pas été révélé, on leur reproche des publications "indécentes" et "provocantes" et l’origine d’une partie de leur revenu.

Depuis quelques mois, les influenceuses sont dans la ligne de mire de la justice égyptienne. Alors qu’une pétition est en ligne pour réclamer la libération des cinq accusées, une sixième condamnation est tombée, trois jours après, pour Manar Samy. Mercredi 29 juillet, la jeune femme a été condamnée à trois ans de prison et une lourde amende pour "immoralité et incitation à la débauche". Manar apparaît sur TikTok dansant et chantant en play-back des chansons à succès, "contraires aux bonnes mœurs" et "à des fins de prostitution", indique le tribunal dans son jugement.

Fin juin, une autre affaire avait fait beaucoup parler : l’arrestation et la condamnation à 3 ans de prison de Sama el-Masry, une danseuse du ventre à succès. Encore une fois, ce sont les mêmes reproches. Les poses "suggestives" dans une de ses vidéos n’ont pas plu aux autorités. La danseuse affirmait s’être fait voler la vidéo, qui aurait été ensuite publiée sans son consentement.