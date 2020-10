L'élection présidentielle et les sondages aux États-Unis

Quelques instituts de sondage pensent que les votes en faveur de Donald Trump pourraient être sous-estimées. Car certains électeurs pro-Trump, interrogés au téléphone, hésiteraient à dire la vérité ou bien même se serait, parfois, passer le mot pour mentir et pour essayer de créer une surprise in fine. Néanmoins, tous les instituts de sondage s'accordent actuellement à prédire une large victoire de Joe Biden.



Et il en va de la crédibilité de ces sondeurs puisque la dernière fois, en 2016, ils se sont trompés. Pour leur défense, il faut dire que le système électoral aux États-Unis est très compliqué. L'élection ne se joue pas au niveau national, mais État par État. Et jauger de l'écart à quelques milliers de voix près entre Joe Biden et Donald Trump, c'est évidemment très difficile pour les sondeurs dans chaque État. Ces institutions assurent qu'elles ont beaucoup changé leur méthodologie, qu'elles regardent aussi de très très près ces fameux Etats-clés qu'ils avaient négligé la dernière fois. Quant à Donald Trump, lui, il assure que les sondeurs vont droit dans le mur et qu'il va à nouveau déjouer tous les pronostics.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.