VIDÉO - L'émotion d'un présentateur de CNN après la charge de Donald Trump contre Baltimore

Un discours poignant, en plein direct à la télévision, gorge nouée et les larmes aux yeux. Victor Blackwell, un des présentateurs de la chaîne CNN, n'a pas hésité à défendre sa ville natale de Baltimore, sous le feu des critiques de Donald Trump depuis deux jours.





"Un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs", un endroit où "aucun être humain ne voudrait vivre", voici comment Donald Trump avait décrit la cité du Maryland la veille, prenant à partie l'élu démocrate Elijah Cummings, en charge de l'ouest de la ville. Une zone "bien pire et plus dangereuse" que la frontière sud des Etats-Unis. Le rapport ? Elijah Cummings avait accusé la semaine dernière le ministre de la Sécurité intérieure Kevin McAleenan d'avoir "embelli la réalité" sur la situation des mineurs détenus dans des centres d'accueil à la frontière avec le Mexique. Une critique de la politique d'immigration de Trump, que ce dernier n'avait pas digéré. Or, les propos vengeurs du locataire de la Maison blanche ne sont pas passés non plus.