L'escalade verbale entre Erdogan et Macron

Il a déclenché une crise diplomatique en quelques mots, et ce n'est pas la première fois. Samedi, face à ses partisans, Recep Tayyip Erdogan a attaqué verbalement Emmanuel Macron. "Tout ce que l'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est : allez d'abord faire des examens de santé mentale", a-t-il déclaré.



Le président turc reproche à son homologue français son intention de ne pas renoncer aux caricatures et ses déclarations sur le séparatisme islamiste. Face aux insultes, hier, l'Élysée a réagi rapidement. "Les propos du président Erdogan sont inacceptables", a commenté la présidence française auprès de l'AFP. Paris a rappelé aussitôt son ambassadeur à Ankara pour consultation. Une réponse ferme, le signe que le dialogue est rompu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.