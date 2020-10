L’Espagne désormais elle aussi sous couvre-feu

La capitale espagnole est entrée sous couvre-feu. Comme tout le pays, Madrid se réveille ce lundi en état d'urgence sanitaire. La veille, le gouvernement l'a annoncé pour au moins quinze jours. Il veut néanmoins le prolonger jusqu'au mois de mai 2021. Le gouvernement central a souhaité un couvre-feu entre 23h et 6h du matin. Mais chaque région peut choisir de le faire débuter une heure plus tôt ou une heure plus tard. Ce sera 23h à Barcelone et minuit à Madrid.



Les restaurateurs accusent le coup et craignent que la clientèle se fasse encore plus rare. Fermer à 23h est difficilement tenable en Espagne. Résignés, les clients envisagent déjà de changer leurs habitudes. Il leur faudra en effet prendre en compte le temps de transport entre le domicile et le restaurant. En Espagne, circuler de nuit sans raison valable est désormais passible d'une amende de 300 à 6 000 euros. Une seule région d'Espagne est épargnée par cette mesure : les îles Canaries. La situation épidémique y est stable.



