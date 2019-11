L'essentiel de la mission Barkhane au Mali

Plus de 4 500 soldats français sont engagés au Sahel dans l'opération Barkhane. Lancée en 2014, elle consiste à soutenir l'armée nationale face à la menace terroriste sur une étendue de cinq millions de km², soit l'équivalent de la moitié de l'Europe. Ces soldats ont deux principales missions : traquer les cellules djihadistes du Sahel, former et accompagner les armées locales. L'idée serait de leur permettre un jour de régler elles-mêmes les problèmes de sécurité.