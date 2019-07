VIDÉO - L'Etna entre de nouveau en éruption

Dix ans après sa dernière grande éruption, l'Etna s'est réveillé. Situé en Sicile, le plus gros volcan européen en activité est entré en éruption dans la nuit de vendredi à samedi. Des explosions et des coulées de lave se sont produites depuis l'un des cratères situés sur la zone désertique du sommet du volcan, selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).