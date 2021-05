L'extraordinaire déplacement d’une ville suédoise pour agrandir une mine de fer

La démesure à tous les niveaux. Pour permettre à la plus grande mine de fer souterraine du monde d'être toujours exploitée à l'avenir, la ville de Kiruna, en Suède, va tout simplement déménager son centre-ville. En cause, la localisation du filon.

"Le filon de fer est long de 4 km du Sud au Nord. Et il plonge à 60° dans le sol, ce qui veut dire que plus on va profond, plus on se déplace vers l'est", où se trouve le centre-ville de la commune, précise à TF1 Anders Lindberg, porte-parole de la compagnie minière LKAB à Kiruna.