L'humeur de Beaugrand : Haro sur la police aux Etats-Unis !

On ne s'y attendait pas mais le jeux star "Fortnite" a sorti une nouvelle version qui s'est inspirée de l'actualité aux Etats-Unis. Suite à l'affaire Geroge Floyd, vous ne verrez plus désormais de voitures de police dans le jeu. Le but est de ne pas mettre en valeur les forces de l'ordre compte tenu des événements récents. Et il n'y a pas que les jeux vidéo qui sont concernés puisque l'émission culte "Cops" a aussi été stoppée.



