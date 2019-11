L'humeur de Beaugrand : Mariah Carey dans la nouvelle publicité de Walkers

L'une des plus grandes divas de l'industrie musicale américaine a beaucoup fait parler d'elle ce week-end. Mariah Carey a tourné une publicité vantant les mérites d'une marque de chips Walkers. Dans le court-métrage, on voit Mariah Carey chanter son tube puis distribuer des cadeaux à toute l'équipe de tournage. Et elle finit par se battre contre un elfe pour obtenir un paquet de chips Walkers. Mis en ligne ce week-end, le spot a été partagé plus de dix millions de fois par les internautes.



Ce lundi 4 novembre 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle de Mariah Carey qui apparaît dans la publicité de la marque de chips Walker. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.