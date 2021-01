L’idée d'un passeport vaccinal relancée en Europe ?

Faudra-il être vacciné demain pour se déplacer en Europe ? De plus en plus de pays le demandent. Cette idée est relancée grâce à la Grèce qui la soutient désormais. Son Premier ministre plaide pour un passeport vaccinal à l'échelle du continent européen. Il permettrait de distinguer les vaccinés des non-vaccinés, et de laisser ces vaccinés voyager librement. La France dit non, mais pour combien de temps ?