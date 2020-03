L'île grecque de Lesbos face aux migrants

À la frontière entre la Turquie et la Grèce, de nouveaux affrontements ont éclaté entre des migrants, qui tentent de passer en Europe, et des policiers grecs. Cela fait plus d'une semaine que des milliers de réfugiés s'y pressent. Aujourd'hui, plus de 25 000 migrants vivent sur l'île de Lesbos en Grèce qui compte 80 000 habitants. Pour les prendre en charge, les autorités grecques mobilisent désormais un navire militaire.



