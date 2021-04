L’incroyable métamorphose de Chongqing en Chine, la ville de tous les extrêmes

On la surnomme la "ville montagne" au cœur de la Chine. Vue du ciel, une forêt de tours, de bétons et d'aciers. Chongqing est une mégalopole tentaculaire vaste comme l'Autriche. C'est la ville de tous les extrêmes comme son échangeur routier à vingt voies, le plus compliqué du monde. Même avec 12 ans d'expérience, notre chauffeur de taxi a bien du mal à s'y retrouver. "Sans GPS, c'est sûr que je me perds. En tant que chauffeur, il faut s'adapter tout le temps. La ville se développe tellement vite".