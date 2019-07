VIDÉO - L’Ocean Viking, nouveau navire de SOS Méditerranée pour sauver les migrants en mer

L'Ocean Viking est arrivé lundi 29 juillet à Marseille, le temps d'une escale technique avant de repartir en mer. L'occasion d'en savoir plus sur le nouveau navire de secours des migrants naufragés de l'association SOS-Méditerranée et de Médecins sans Frontières.





Le pavillon norvégien est plus petit et donc plus rapide que l'Aquarius. Selon Sophie Beau, la directrice générale de SOS-Méditerranée, le navire est malgré tout "capable d'accueillir plusieurs centaines de personnes en détresse".