L'opposant russe Alexeï Navalny, gravement malade, a atterri à Berlin

Alexeï Navalny est le principal opposant au régime de Vladimir Poutine en Russie. Toujours dans le coma, il a été transporté à Berlin à bord d'un avion médicalisé. Si ses proches assurent qu'il a été empoisonné, les médecins russes le nient et affirment n'avoir rien trouvé dans son sang ni ses urines. Alexeï Navalny ne serait pas le seul opposant au Kremlin à être victime d'un empoisonnement. De son côté, le gouvernement russe dément toute implication et lui a souhaité un prompt rétablissement.



