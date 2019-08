VIDÉO - L'opposante russe Lioubov Sobol se filme au moment où la police défonce sa porte

"Je veux dire que je n'ai pas peur et que je ne compte pas baisser les bras, je vais poursuivre mes activités politiques. Ils sont en train de forcer la porte" continue-t-elle ensuite, alors que sur la vidéo on aperçoit effectivement plusieurs policiers entrer armés dans la pièce où se trouve la jeune femme. "Ce que je comptais dire à la manifestation, c'est qu'ils ne nous font pas peur, ils ne seront pas capables de nous empêcher de revendiquer nos droits électoraux, ils ne seront pas capables de nous empêcher de manifester, parce que nous le ferons encore, régulièrement, jusqu'à ce que les autorités entendent les Moscovites". La jeune femme a été libérée quelques heures plus tard.





Samedi 3 août dernier, l'avocate qui a entamé le 13 juillet dernier une grève de la faim pour protester contre le rejet de sa candidature avait déjà été interpellée quelques minutes avant le début d'une manifestation à Moscou. Si elle est la seule candidate indépendant à être encore libre, c'est grâce à sa fille de 5 ans. Une loi prévoit en effet que la mère d'une enfant de moins de 14 ans ne peut pas être condamnée à la prison dans les affaires administratives.