VIDÉO - L'ouragan Dorian ravage les Bahamas, les habitants, terrifiés, filment les dégâts

Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la Floride lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State". "Initialement, il devait frapper directement la Floride", a rappelé dimanche le président Donald Trump à son retour de Camp David. "Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchées". "Mais sa course pourrait encore changer", a mis en garde le locataire de la Maison Blanche, qui a annulé le voyage présidentiel qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end.





Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré l'état d'urgence dans son État. "La force et le caractère imprévisible de la tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios", a-t-il souligné. Il a ordonné l'évacuation obligatoire de la côte de l'État, une mesure affectant environ 800.000 habitants. L'état d'urgence avait déjà été déclaré en Floride et dans une douzaine de comtés de l'État de Géorgie. Cette mesure permet de mieux mobiliser les services publics de l'État et de recourir si besoin à l'aide fédérale. Une évacuation obligatoire a également été ordonnée par les autorités locales pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride, et pour six comtés côtiers de Géorgie.