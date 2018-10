VIDÉO - L'ouragan Michael passe en catégorie 3, la Floride en alerte

PHÉNOMÈNE CLIMATIQUE - Les habitants de l'Etat de Floride - pour laquelle Donald Trump a déclaré l'état d'urgence - et de l'Alabama se préparent à l'arrivée de l'ouragan Michael sur le sol américain. Plusieurs foyers ont d'ores et déjà été évacués et des moyens supplémentaires ont été débloqués pour faire face à ce nouvel ouragan.