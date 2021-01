La Belgique ferme ses frontières extérieures

Tout ça va être renforcé pour tous les autres pays qui entourent la France. Sachez que les tests PCR seront plus que jamais obligatoires pour passer de la France à l'étranger et inversement, souligne notre correspondant. En quelque sorte, on rehausse le niveau alors que la circulation du virus, notamment en Belgique inquiète, y compris les autorités françaises qui veulent rendre le plus imperméable possible ses frontières. Notre journaliste dit avoir interrogé un porte-parole de la Commission européenne qui affirme qu'il s'agit d'un enjeu européen. La France entend ce point de vue.