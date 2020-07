La Belgique renforce ses mesures contre le Covid-19

En une semaine, la Belgique a enregistré une hausse de 63% du nombre de contaminations au Covid-19. Pour tenter d'enrayer un retour de l'épidémie et éviter un reconfinement, de nouvelles mesures plus strictes ont été mises en vigueur. Désormais, les Belges vont devoir faire leurs courses seuls et en moins de 30 minutes. Le port du masque est également obligatoire pour tous et partout. Et à partir de mercredi, la bulle de contact de chaque Belge passera de quinze à cinq personnes.