La Chronique éco : Chine - France, commerce à sens unique ?

Avec la Chine dans la balance, le déficit commercial de l'Hexagone est à 32,5 milliards d'euros. Mais une fois celle-ci retirée, on passe à 3,5 milliards d'euros, soit 29 milliards d'euros de différence. C'est l'un des enjeux majeurs du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Empire du milieu cette semaine. En outre, on achète énormément de produits chinois, sans pouvoir dire l'inverse. Quelles en sont les causes ? Le chef d'Etat va-t-il réussir à rééquilibrer cette balance commerciale?



