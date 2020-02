La Chronique éco : Coronavirus, la croissance grippée

Les chiffres sur l'épidémie de coronavirus s'emballent : plus de 1 300 morts et 60 000 cas confirmés. Face aux inquiétudes que cela suscite, Bruno Le Maire se veut rassurant en annonçant que pour l'Hexagone, la baisse de croissance est évaluée à 0,1 point. A noter que pour la Chine, qui est la deuxième économie mondiale, l'impact de cette épidémie pourrait être supérieur à 600 milliards de dollars. Avec le Brexit et la guerre commerciale entre Pékin et Washington, le contexte international n'est pas très porteur.



