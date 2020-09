La Chronique éco : L'Hexagone au top de l'innovation

Malgré la crise sanitaire, le plan de relance et la situation économique du pays, l'Hexagone a gagné beaucoup de places dans le podium des pays les plus innovants au monde. Il est passé de 16ème à 12ème, en un an. D'autant plus que le calcul n'est pas fondé sur le nombre de brevets mais sur les moyens mis à disposition pour innover dans les pays : infrastructure, fonds de recherche.... Le plan de relance attendu ce jeudi va-t-il aller dans ce sens ?



