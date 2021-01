La Chronique éco : Les entreprises veulent "mettre fin au chaos"

"Le milieu des affaires qui était plutôt pro-Trump, c'est fini. C'est spectaculaire", a déclaré François-Xavier Pietri. De grands chefs d'entreprises américaines ont très clairement condamné les événements d'hier montrant un coup de force de la part des pros-Trump. Ils ont appelé Donald Trump à mettre fin au chaos. D'ailleurs, Jamie Dimon, président de la plus grande banque américaine J.P. Morgan Chase, a fait un tweet en appelant à la responsabilité et à accepter le résultat des élections en mettant fin à la violence. IBM, quant à lui, a condamné "l'anarchie sans précédent". Même dans le camp de Trump, son ministre de l'Economie a réagi dans un tweet : "la violence n'est jamais acceptable, nous devons respecter la constitution et le processus démocratique". Du côté des réseaux sociaux, Twitter et Facebook ont décidé de suspendre les comptes de l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump.