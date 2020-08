La Chronique éco : Liban, un pays en faillite

Depuis un an, le Liban s'enlise dans une crise économique sans précédente. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 35% sont au chômage. Tous les indicateurs économiques sont au rouge et l'inflation a atteint un niveau record. En mai, les prix des produits alimentaires ont haussé de 150% en moyenne et ceux de la viande ont même été multipliés par cinq. Le Liban ne parvient plus à rembourser sa dette. Quelles en sont les raisons ?



