La colère ne retombe pas au Liban

Samedi soir, des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre se sont déroulées à Beyrouth. Une dizaine de personnes ont été blessées et un policier a été tué. Dans l'après-midi, ils étaient des dizaines de milliers à se dresser contre le pouvoir, place des Martyrs. Les politiques sont notamment accusés de corruption, jugés incompétents et responsables de l'explosion qui a dévasté le Liban.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.