La côte est de l'Australie ravagée par des violents incendies

L'Australie est habituée aux incendies, mais cette année, ils sont particulièrement précoces. La côte est du pays fait face à une centaine de feux de brousse. Au moins trois personnes ont été tuées et 150 maisons ont été détruites. Les pompiers et les Canadair s'activent pour combattre les flammes.



