La côte Ouest des Etats-Unis ravagée par les flammes

Les incendies gagnent de plus en plus de terrain dans l'Ouest américain. Dans l'Oregon, les dégâts sont considérables. De nombreuses familles ont perdu leurs habitations. Partout, la police recherche des dizaines de disparus et traque les pilleurs. Même scénario en Californie du Sud. En 2019, l'Etat a connu 4 900 feux de forêt. Cette année, il y en a eu 26 fois plus. Les pompiers tentent de contenir les feux.



