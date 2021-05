La crainte d’une nouvelle guerre en Israël

Les manifestants de l'extrême droite israélienne l'attaque parce qu'ils ont cru qu'il était arabe et qu'il a essayé de leur foncer dessus. L'homme a survécu, mais son identité n'est pas connue. Une scène qui est le symbole d'un pays qui se déchire, entre Juifs et Arabes israéliens.

Dans la ville de Lod, secouée par des manifestations depuis deux jours. Là-bas, ces sont les Arabes qui protestent. Certains auraient incendié un internat religieux juif. Le responsable est complètement sous le choc. "Ici c'est un quartier complètement mélangé. On vivait côte à côte, on partageait tout, c'était la vie la plus normale possible. Et depuis deux jours, tout a explosé", confie-t-il.