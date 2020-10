La culture, amputée par le couvre-feu

En Europe, la menace d'une deuxième vague de l'épidémie a mené les autorités à prendre des mesures drastiques. En France, un couvre-feu sur l'ensemble du territoire a été instauré. Une mesure qui va mettre à mal, une fois de plus, le secteur de la culture. Cinémas, théâtres et salles de spectacle s'interrogent sur leur survie. En Espagne, la Catalogne a décidé de fermer les bars et les restaurants pendant quinze jours. Dans le nord de l'Angleterre, la ville de Liverpool a été classée en zone à risque maximal. La population, surtout les jeunes, s'est réunie pour une dernière danse. Enfin, l'Autriche a adopté des solutions pour le moins originales en ce contexte de crise sanitaire. Les églises deviennent des annexes aux salles de cours et les tests de dépistage sont livrés à domicile chez les particuliers.