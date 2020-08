VIDÉO - "La déflagration a tout soufflé" : Anthony a filmé les explosions à Beyrouth, il raconte

La vidéo dure quelques secondes. Mais ces quelques secondes permettent de mesurer la gravité des explosions survenues ce mardi 4 août dans la zone portuaire de Beyrouth, faisant un nombre indéterminé de morts et de blessés. Anthony Ghosn était avec l'un de ses proches sur un "rooftop" de la capitale libanaise quand les déflagrations ont soufflé une partie de la ville.

"On avait vu un feu avec beaucoup de fumées. Mon ami m'a dit de tourner la caméra et on a commencé à filmer", raconte à LCI ce témoin qui a capté toute la scène. "On était dans un rooftop, près de la côte de Beyrouth. On a entendu trois explosions dans la fumée, comme une sorte de feu d'artifices. La troisième explosion a été très, très forte. La déflagration a tout soufflé. Le choc était si fort qu'on ne pouvait plus voir devant nous. Mon ami est tombé, moi je me suis caché directement sous une table."