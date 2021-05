La disparition inquiétante d'un journaliste français au Mali

Tous ses proches le décrivent comme un journaliste aguerri et prudent, mais depuis près d’un mois, ils n’avaient plus aucune nouvelle d’Olivier Dubois. Le journaliste indépendant de 46 ans a disparu le 8 avril dernier à Gao. Dans une vidéo de 21 secondes, dévoilée ce mercredi matin (et que nous avons choisi de ne pas diffuser), Olivier Dubois y décline son identité et appelle à l’aide aux autorités françaises.

Les rédactions, pour lesquelles le journaliste travaille, sont toutes très inquiètes. Étienne Gernelle, directeur de la rédaction du Le Point, affirme : “La réalité, c’est qu’on tremble aujourd’hui. On a cette vidéo. Il a disparu depuis plusieurs semaines, on était au courant. On n’a rien dit, évidemment, parce qu’il y a cette possibilité qu’il soit caché quelque part. Et là, il apparaît dans cette vidéo qui est en cours d’identification. Pour l’instant, on n’est pas sûr à 100%. Mais enfin, ça ressemble quand même très très fort à un enlèvement.” Le 8 octobre 2020, Sophie Petronin a été libérée. Elle a été la dernière otage française dans le monde.