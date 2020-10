La face cachée de la croissance chinoise

Il a fallu 60 ans à la Chine pour devenir l'un des pays les plus riches du monde. Un décollage économique impressionnant au point qu'on l'a parfois qualifié de miracle. Découvrez la face de cette ascension que Pékin tente de cacher. Des villages empoisonnés par des industries lourdes et décimés par la maladie. L'une de nos équipes s'est rendue dans le Sud-est du pays et a pu rencontrer les victimes du grand bond en avant de l'Empire du Milieu. Là-bas, la révolte gronde malgré la peur et la fermeté des autorités.



