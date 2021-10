La force Barkhane réduit sa présence sur le terrain au Mali

Désormais, l'armée veut concentrer ses efforts dans la région des "trois frontières", gangrénée par le terrorisme entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'objectif est aussi de rendre les armées locales plus autonomes et si nécessaire, intervenir par les airs pour les épauler. "On va être leurs yeux, leurs oreilles, leur donner un peu plus d'informations sur la vision globale du champ de bataille qu'on va avoir", explique un pilote d'avion de chasse.