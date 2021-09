La France peut-elle se fâcher avec les États-Unis ?

Alors la France peut-elle se passer des États-Unis ? Non. Au Sahel par exemple, les drones américains survolent en permanence le désert. Il y a quelques jours, l'élimination du chef djihadiste Al-Sahraoui au Mali n'aurait pas été possible sans la surveillance américaine. Mais pas seulement : “On a besoin de la logistique américaine, on a besoin d'une partie des transports américains. Les Américains livrent aussi du kérogène à la France. Tout cela n'est pas négligeable. Il est bien évident que dans cette région-là, sans logistique américaine, les choses seraient beaucoup plus compliquées”, selon Frédéric Encel, géopolitique.