La fusée Falcon 9 de SpaceX s'est envolée dans l'espace samedi

La fusée Falcon 9 de SpaceX s'était lancée vers le ciel samedi soir depuis le Cap Canaveral, en présence de Donald Trump. L'enjeu est de taille, car cela fait neuf ans que les Américains n'avaient plus envoyé leurs astronautes vers la station spatiale. Cette première remet donc l'Amérique en orbite dans la course spatiale. Les spectateurs, quant à eux, ont laissé exploser leur joie sur les plages de Floride.



