VIDÉO - La Grèce renforce sa frontière avec la Turquie

Plus d’une dizaine de véhicules de terrassement de l’armée grecque travaille depuis lundi 9 mars pour réparer et renforcer la clôture de barbelés au poste frontière de Kastanies. Une réaction à la décision prise par Ankara, le 28 février, d’ouvrir ses frontières en utilisant ses migrants comme une "arme politique", selon Athènes.

En conséquence, en moins de 48 heures, plus de 13.000 personnes se sont rapidement massées au poste frontière de Kastanies pour tenter de passer en force en Grèce. Ils se sont heurtés aux soldats anti-émeutes armés de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Ce week-end, les autorités d’Athènes ont annoncé avoir repoussé 1646 tentatives d’incursion sur le territoire européen et arrêté un Marocain et un Egyptien.