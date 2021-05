La Grèce, un nouveau paradis fiscal pour les retraités

L'avantage fiscal va durer quinze ans. De plus, le coût de la vie en Grèce est inférieur à 30 % par rapport à l'Hexagone. Par ailleurs, le prix de l'immobilier est à 2 000 euros le mètre carré. Athène reste une des capitales européennes les plus abordables. Des avantages qui intéressent de plus en plus les futurs retraités français. Un agent immobilier a déjà reçu une dizaine d'appels ces deux derniers mois. Accueillir des retraités français est un bon moyen de remettre en marche la croissance du pays.