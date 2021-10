La loi de Natal au Brésil : des policiers face à l’hyperviolence

Un homicide toutes les six heures, un vol toutes les 30 minutes, des braquages à main armée dans les transports en commun, dans les magasins ou encore les stations à essence, les enlèvements ont lieu en pleine rue et en plein jour. Natal, au nord-est du Brésil, est l’une des villes les plus criminogènes du monde. Son taux d’homicide est deux fois plus élevé que dans le reste du pays et 30 fois supérieur à celui de la France.