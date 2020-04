La messe du week-end pascal en direct sur les réseaux sociaux

Certaines églises ont dû trouver une alternative virtuelle pour pouvoir assister à la messe lors des événement de Pâques. C'est notamment le cas de l'église de Corse, où l'on voit le Père Georges se tenir au centre de l'image durant la célébration du jeudi saint, visible en direct par tous, via les réseaux sociaux. Une photo de New York montre une file d'attente d'une femme et d'un homme, tous deux masqués, derrière des rideaux noirs. Ils se trouvent dans un complexe sportif transformé en hôpital de fortune. Découvrez également les images de désinfection des rues au sud de l'Inde et d'un nouveau-né à Bangkok que les sages-femmes ont équipés d'un masque en plastique pour le protéger.