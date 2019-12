La méthode Philippe peine à convaincre

Le gouvernement est ferme concernant la réforme des retraites. Si Emmanuel Macron a déclaré que celle-ci n'est pas budgétaire mais avant tout historique, de son côté, Edouard Philippe n'a pas peur de dire la vérité en affirmant qu'il faut travailler plus longtemps pour financer la retraite. Pour essayer de calmer la situation, le Premier ministre va multiplier les rencontres pour répondre aux inquiétudes de chaque catégorie professionnelle. Cette méthode va-t-elle fonctionner ? A découvrir également : la condamnation de Jean-Luc Mélenchon, le triomphe de Boris Johnson au Royaume-Uni et les élections en Algérie.



Ce samedi 14 décembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle des moments forts en politique cette semaine notamment la rencontre d'Edouard Philippe avec les différentes catégories professionnelles et les syndicats. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.