VIDÉO - La minute américaine : Trump ou Biden ? The last day

Tous les jours jusqu'au 3 novembre, LCI vous propose "La Minute américaine", le nouveau rendez-vous vidéo qui vous offre un condensé de l’actu de l'élection présidentielle de ses dernières 24 heures, tout ça en soixante secondes. Meetings, joutes verbales, supporters, spots TV, réseaux sociaux... Alors, que fallait-il retenir de ce dernier jour de campagne ?

Lundi soir, Donald Trump a tenu son dernier meeting de campagne, à Grand Rapid, dans le Michigan, le 17e au cours des quatre derniers jours. "Nous allons gagner quatre ans de plus dans cette très belle, belle, belle Maison-Blanche. Nous avons écrit une page d'histoire il y a quatre ans, et demain nous allons une nouvelle fois écrire une page d'histoire", a-t-il lancé devant une marée de supporters. Par superstition, il a choisi la même ville où il avait terminé sa campagne il y a quatre ans exactement.

Du côté démocrate, Lady Gaga a accompagné Joe Biden lors de son meeting à Pittsburg et lui a apporté son soutien : "Je sais que maintenant je crois en Joe Biden. Vous pensez sûrement déjà qu'il est le bon choix face à Donald Trump." Quand Barack Obama, en meeting à Miami, a insisté sur la portée de cette élection : "Demain, après quatre ans d'échec et de division, nous avons le pouvoir de changer l'Amérique. Demain sera l'élection la plus importante de notre vie, et vous savez, j'ai participé à des élections assez importantes, comme la mienne, mais celle-ci est encore plus importante."